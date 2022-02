한울원자력본부, 산양삼 및 산채 재배단지 조성 지원

종자·종묘 구입, 관목류 식재 및 울타리 설치에 3억 원 지원

[아시아경제 영남취재본부 김귀열 기자] 한국수력원자력 한울원자력본부는 주민들의 소득증대와 지역경제 활성화를 위해 ‘The 숲속 산양삼 및 산채 재배단지 조성사업’ 에 3억 원을 지원했다.

The 숲속 산양삼 및 산채 재배단지 조성사업은 한울본부가 지원하고 ‘울진 국유림영림단 사회적협동조합’이 시행하였다. 산채 재배단지는 울진군 금강송면 소광리 일대 국유림 지역에 약 21ha 면적으로 조성됐으며 앞으로 고부가가치 산채류인 산양삼·병품취·참두릅 및 곰취 등을 재배·생산해 주민들의 소득증대 및 일자리 창출에 기여할 것이다.

이에 한울본부는 산채 재배단지에 종자·종묘 구입 관목류 식재 및 울타리 설치 등으로 3억 원을 지원했다.

박범수 한울본부장은 “이번 사업이 코로나19로 얼어붙은 지역경제에 활력을 불어넣을 지역특화사업으로 자리 잡길 기대하며 한울본부는 앞으로도 주민들의 경제적 자립에 도움이 되는 사업을 발굴하겠다”라고 말했다.

영남취재본부 김귀열 기자 mds7242@asiae.co.kr