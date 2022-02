[아시아경제 이민지 기자] 모나미 모나미 005360 | 코스피 증권정보 현재가 3,970 전일대비 25 등락률 -0.63% 거래량 401,614 전일가 3,995 2022.02.15 15:15 장중(20분지연) 관련기사 모나미, 196억원 규모 물류창고 및 생산공장 신축"빨리 살 수록 좋다" 꼭 한번 살펴봐야할 종목들모나미, 외국인 5만 1989주 순매수… 주가 7.46% close 는 지난해 영업이익으로 50억9348만원을 기록해 전년동기대비 12597% 성장했다고 15일 공시했다. 매출액은 3.5% 증가한 1322억원을 기록했고 순이익은 156억원으로 30370% 늘었다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr