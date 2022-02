서울농협, 발렌타인데이 맞아 화훼 농가 돕는 꽃 나눔 행사

[아시아경제 송승윤 기자] 농협 서울지역본부(본부장 황준구)는 발렌타인데이를 맞아 코로나19 장기화로 판로 확보에 어려움을 겪고 있는 화훼농가를 돕기 위한 꽃 나눔 행사를 개최했다고 14일 밝혔다.

서울농협은 이날 '1테이블 1플라워' 꽃 나눔 행사를 열고 출근 직원들에게 장미와 시클라멘 등 책상용 화분 400여 송이를 나눠줬다.

이날 행사엔 황 본부장을 비롯해 임순혁 영업본부장, 한성식 노조위원장 등이 참여해 직원들에게 직접 장미꽃과 책상용 화분을 전달했다. 아울러 생일 등 기념일에 가족과 친구, 연인에게 꽃과 함께 마음을 전하며 화훼류 소비 촉진에 적극 동참해달라고도 당부했다.

황 본부장은 "코로나19 장기화와 재확산으로 화훼 관련 주요 행사가 비대면으로 진행되면서 어려움이 이어질 것으로 보인다"며 "앞으로도 서울농협은 고객과 임직원 등을 대상으로 꽃 나눔 행사를 지속적으로 전개해 화훼 농가가 어려움을 극복하는데 보탬이 될 것"이라고 말했다.

