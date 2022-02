[아시아경제 지연진 기자] DB하이텍 DB하이텍 000990 | 코스피 증권정보 현재가 67,500 전일대비 1,800 등락률 -2.60% 거래량 823,224 전일가 69,300 2022.02.14 15:30 장마감 관련기사 DB하이텍, 130·110㎚ 기반 5G향 무선주파수 사업 확대주린이도 수익 내는 '놀라운 무료카톡방'의 등장[클릭e종목]"DB하이텍, 올해 또 한번 실적 레벨업 기대"…목표가↑ close 은 지난해 연결 매출액이 29.78% 증가한 1조2146억원을 기록했다고 14일 밝혔다.

이 기간 영업이익은 3991억원으로 전년동기대비 66.76% 늘었고, 당기순이익은 90.87% 증가한 3168억원을 기록했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr