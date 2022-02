[아시아경제 지연진 기자] 한솔홀딩스 한솔홀딩스 004150 | 코스피 증권정보 현재가 3,220 전일대비 70 등락률 -2.13% 거래량 88,563 전일가 3,290 2022.02.14 15:30 장마감 관련기사 [클릭e종목]"한솔제지, 하반기 강화되는 실적 모멘텀"한솔홀딩스, 보통주당 120원 현금배당 결정한솔제지, 작년 영업이익 899억...전년比 3.4%↑ close 는 지난해 연결 매출액이 전년동기대비 15.1% 증가한 4136억원을 기록했다고 14일 공시했다.

이 기간 영업이익은 전년대비 184억원으로 47.8% 증가했고, 당기순이익은 235억원으로 67.6% 감소한 235억원을 기록했다.

회사는 "종속회사 매출 증가로 인한 영업이익이 증가햇다"며 "관계회사 실적 하락 및 전기 중단사업처분이익 대비효과 등으로 당기순이익이 감소했다"고 전했다.

한솔홀딩스는 보통주 1주당 120원을 현금배당한다고 밝혔다. 시가배당율은 3.4%다.

