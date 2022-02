[아시아경제 지연진 기자] 대신증권 대신증권 003540 | 코스피 증권정보 현재가 16,800 전일대비 200 등락률 -1.18% 거래량 39,465 전일가 17,000 2022.02.14 15:30 장마감 관련기사 대신증권, 영업익 8955억원.. 역대 최대실적 전망[e공시 눈에 띄네] 코스피-4일라임 펀드 불완전 판매 증권사, 관련자 '중징계' close 은 안정적인 자금운영을 위해 기업어음 한도를 5000억원 늘렸다고 14일 공시했다. 이는 자기자본의 24.07%에 해당한다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr