LS, 작년 매출액 25% 증가 13.9조원…주당 1450원 현금배당

[아시아경제 지연진 기자] LS LS 006260 | 코스피 증권정보 현재가 49,450 전일대비 150 등락률 +0.30% 거래량 129,144 전일가 49,300 2022.02.14 15:30 장마감 관련기사 故 구자홍 LS 초대회장 추모 행렬…구광모 "자상하고 따뜻했던 분"구자홍 LS그룹 초대회장 별세…향년 76세(상보)'구자은호' LS그룹, 사회복지공동모금회에 성금 20억원 기탁 close 는 지난해 연결 매출액이 25.4% 증가한 13조957억원으로 집계됐다고 14일 공시했다.

이 기간 영업이익은 44.1% 증가한 6040억원, 당기순이익은 3650억원으로 87.5% 늘었다.

회사는 "동가 상승 및 해저케이블 등 매출이 증가했다"며 "지분법으로 이익 증가가 이뤄졌다"고 설명했다.

LS는 또 이날 보통주 1주당 1450원을 현금배당한다고 밝혔다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr