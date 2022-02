14일 서울 여의도 국회 앞에서 한국노총 자영업자노동조합 소속 관계자들이 손실보상 소급적용 및 5인미만 근로기준법 적용 반대를 촉구하는 기자회견을 하고 있다./강진형 기자aymsdream@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.