단일화 추가 입장 표명 입 닫은 윤석열…"더 드릴 말씀이 없다"

"국가지도자 되려는 사람 국민들 원하지 않는 행동 안 하는게 맞아"

[아시아경제 나주석 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보는 14일 안철수 국민의당 대선후보와의 단일화 등과 관련해 추가적인 입장 표명을 자제했다.

윤 후보는 이날 국회에서 열린 국민의힘 의원총회에 참석한 뒤 기자들과 만난 자리에서 단일화에 대한 질문을 받자 "정권 교체를 위한 야권 통합 문제에 대해서는 어제 다 말했다"며 "별로 더 드릴 말씀이 없다"고 말했다.

전날 윤 후보는 안 후보가 제시한 단일화 제안과 관련해 "정권교체를 위한 대의 차원에서 제안한 것에 대해서는 긍정적으로 평가를 한다"면서도 "여론조사 이야기는 들었는데 고민해보겠지만 좀 아쉬운 점도 있다"고 밝혔다. 이 자리에서도 윤 후보는 아쉬운 점이 무엇인지에 관한 질문에 "자세한 답변은 하지 않겠다"고만 했었다.

앞서 이태규 국민의당 총괄선대본부장은 기자들과 만난 자리에서 "(단일화와 관련해) 아무리 길어도 2~3일 안에 할지 안 할지를 결정하면 되는 것 아닌가"라면서 "새로운 방식이 아니라 국민의힘 방식인데, 자기들 방식에 대해서 2~3일 안에 판단을 못한다면 의사가 없다고 봐야 하는 것 아닌가"라고 밝혔었다.

이외에도 전날 주말 열정열차에 올랐을 때 구둣발로 맞은편 좌석에 다리를 올려뒀던 것과 관련해 "국가지도자가 되려고 하는 사람이나 국민들의 삶에 관한 의사결정 최고 책임자가 되려는 사람이 국민들께서 원하지 않는 행동을 안 하는 게 맞다고 생각한다"면서 "이런 부분 더 유의하겠다"고 밝혔다.

윤 후보는 이날 의총에서 "이번 대선은 정의와 공정, 자유민주주의 가치로 대한민국을 바로 세우는 선거 화합과 통합의 대한민국을 만드는 선거"라면서 "무엇보다 부패하고 무능한 민주당 정권을 심판하는 선거"라고 밝혔다.

