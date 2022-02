'화합의 장' 올림픽서…한국에 반감 쏟아내는 中 국민들

'평화·화합의 장' 올림픽인데…한복·편파판정 논란 이후 한중 간 국민 감정 악화

中 누리꾼 한국 연예인 한복입은 사진 올리자 '악플 세례'

올림픽 출전 선수에게도 '트집'

서경덕 "악플은 인권 침해…잘못된 애국주의 발로"

[아시아경제 윤슬기 기자] 2022 중국 베이징 동계올림픽이 한복·편파판정 논란 등으로 잡음이 끊이지 않는 가운데 중국 국민들의 반한 정서가 커지고 있다. 중국 누리꾼들은 한복을 입고 사진을 게시한 연예인들이나 시상대에서 세레모니한 한국 선수를 향해 온라인상 집단 공격을 가하면서 '평화와 화합의 장'이라는 올림픽 취지가 퇴색되고 있다는 지적이 나온다.

지난 4일 중국 베이징 국립 경기장에서 열린 2022 베이징 동계올림픽 개막식에서 한 공연자가 한복을 입고 등장해 '문화 공정' 논란이 일었다. 개막식에서는 중국 56개 민족 대표 등이 참여한 '소시민들의 국기 전달' 행사가 진행됐는데, 한복으로 보이는 분홍색 치마와 흰색 저고리를 입고 댕기머리를 한 여성이 중국 오성홍기 전달 퍼포먼스를 한 게 발단이 됐다.

이에 전 세계인들이 지켜보는 올림픽에서 한국 고유의 문화인 한복을 입은 조선족을 등장시킨 데 불순한 의도가 있는 것 아니냐는 비판이 나왔다. 일각에서는 한국의 역사를 중국에 편입시키려는 '동북 공정'에 빗대 '한복 공정'이라고 목소리를 높였다.

앞서 중국은 중화민족 결속을 위해 중국 내 소수민족의 역사와 문화가 중화민족의 것임을 강조해왔다. 2002년 동북 공정 작업을 통해 고구려·발해 유물을 발굴해 중국의 문화유산으로 지정하고 이후에는 유네스코 세계문화유산에 등재하기도 했다. 이 같은 전적이 있다 보니 한복 차림으로 등장한 조선족의 모습을 두고 중국의 한 부분처럼 묘사했다는 문제 제기가 빗발쳤다. 주한 중국 대사관은 한복은 한국 것이기도 하지만 조선족의 것이기도 하다며 문화 공정이 아니라고 일축했다.

한국 연예인들은 한복을 입고 찍은 사진을 게재하면서 중국의 '한복 공정'을 우회적으로 비판했다. 배우 박신혜, 그룹 BTS 슈가, 그룹 소녀시대 효연 등 연예인들이 직접 한복입은 사진을 공유하면서 한복이 우리나라의 것임을 강조했다.

이를 본 중국 누리꾼들은 연예인들의 트위터나 페이스북 등 SNS에 악성 댓글을 남기며 집단 항의했다. 이들은 "한복은 중국 것", "한복은 중국 전통 의복을 개량해 발전된 옷"이라는 댓글을 다는가 하면 구토 이모티콘과 거꾸로 한 엄지 이모티콘을 여러 개 남기며 불쾌함을 표했다. 중국 네티즌들의 악플 세례에 결국 효연은 SNS 댓글 창을 일시 폐쇄하기도 했다.

그런가 하면 베이징올림픽에서도 반한 감정이 드러나고 있다. 한국 스피드스케이팅 남자선수 차민규(29·의정부시청)가 500m 메달 수여식에서 시상대에 오르기 전 시상대를 쓰는 세레모니를 보이자 중국 누리꾼들은 앞전에 불거졌던 쇼트트랙 '편파 판정' 논란에 항의하는 것 아니냐며 차민규를 비난했다.

일부 누리꾼들은 "컬링인 줄 아나 보다. 빨리 닦으면 미끄러진다"고 조롱하거나 "심판 말고 실력을 탓하라", "한국인들은 왜 패배를 인정하지 않나"라고 비난을 쏟아냈다. 차민규의 시상식 세리머니 장면은 전날 중국 최대 SNS인 웨이보 핫이슈 1위에 오르면서 조회 수가 2억회에 달했다.

베이징올림픽 이후 중국 누리꾼들이 민족주의적 반한 정서를 온라인 공격으로 표출하면서 올림픽 평화 정신과 맞지 않다는 지적이 나온다.

이와 관련 전문가는 중국 누리꾼들의 행태를 잘못된 애국주의라고 지적했다. 서경덕 성신여대 교수는 "시진핑 중국 주석이 2017년 당시 트럼프 미국 대통령을 만나 한국을 중국의 속국이라고 발언한 뒤 중국 국민들 사이에서 한국 문화를 중국의 것이라 우기는 현상이 더 공공연하게 나타나고 있다"며 "아시아권 문화 중심이 중국에서 한국으로 넘어오는 과정에서의 위기감이 '문화 공정'으로 이어지고 있는 것으로 보인다"고 설명했다.

이어 서 교수는 중국 누리꾼들의 '악플 세례'에 대해서는 "엄연한 인권 침해"라며 "'한북 공정' 등 한국의 정당한 문제 제기를 두고 이런 식으로 화풀이를 하는 것은 옳지 않다"고 짚었다.

윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr