EU "'디지털 선진국' 한국과 가장 발전된 파트너십 체결 원해"

한-EU, 14일 오후 과학기술공동위원회 개최

[아시아경제 김봉수 기자] 한국과 유럽연합(EU)가 디지털 파트너십 체결 논의를 본격화한다.

과학기술정보통신부는 14일 오후 서울에서 유럽연합(EU) 집행위원회와 함께 ‘제7차 한-유럽연합(EU) 과학기술공동위원회를 개최했다. 이 자리에는 용홍택 과기정통부 차관이 참석해 장-에릭 파케 EU집행위원회 연구혁신총국장과 과학기술 연구개발의 국제 협력 강화 방안을 논의했다. 또 탄소중립을 위한 10대 핵심기술, 필수전략 기술, 국제협력 정책과 연구윤리 등 상호 주요 정책을 소개했다.

특히 EU 측은 가장 발전된 협력체계로서 한국과 체결을 희망하는 ‘디지털 파트너십’에 대해 설명했고, 양 측은 향후 실무회의 등을 통해 관련 논의를 심화하기로 하였다. 한-EU ICT 공동 연구의 2023년 재개, 바이오 분야 연구 자원 교류와 전임상 등 협력 방안, 기후변화 위기 극복을 위한 탄소중립 연구 교류, 수소·양자 분야 연구 협력 강화 방안을 논의했다. 한국과학기술연구원(KIST)이 EU와 공동으로 설치한 공동연구센터(JRC)와 EU 측의 '호라이즌 유럽(Horizon Europe)'을 통한 협력 강화 등도 토론했다.

용 차관은 "탄소중립과 디지털 전환, 기술패권이라는 국제적 상황에서 한국과 EU가 서로를 우선적인 협력대상으로 인식함을 상호 확인하는 자리였다"면서 "앞으로 한국과 유럽 연구자간 자유로운 연구개발 협력 환경을 조성할 수 있도록 관련 지원을 강화해나갈 것"이라고 말했다.

