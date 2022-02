[아시아경제 이민우 기자] 신용보증기금이 권기형 전 우리에프아이에스 대표를 감사로 선임했다.

신용보증기금은 이 같은 감사 선임 소식을 14일 밝혔다. 임기는 이날부터 2024년 2월13일까지 2년이다.

권 감사는 1958년생으로 계성고, 연세대 행정학과를 졸업했다. 우리은행 검사실장, 기업영업본부장, IB사업단 상무, 부행장, 우리에프아이에스 대표 등을 역임했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr