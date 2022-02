[속보] 윤석열 "법무부 장관 수사지휘권·공수처 폐지 추진"

속보[아시아경제 이현주 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보가 14일 당사에서 기자회견을 열고 "법무부 장관이 검찰총장에게 행사하는 구체적 사건에 관한 수사지휘권을 폐지하겠다"며 "검찰의 예산 편성권을 법무부와 별도로 편성하겠다"고 밝혔다. 또 고위공직자범죄수사처에 대해서는 "개선되지 않을 경우 공수처 폐지를 추진하겠다"고 말했다.

