[포토] 현충원 간 이재명, 이승만·박정희 묘역도 참배

[아시아경제 윤동주 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보가 14일 서울 동작구 국립서울현충원을 찾아 분향하고 있다. 이 후보는 현충탑에서 김대중·김영삼·박정희·이승만 전 대통령 묘역을 차례로 찾아 분향·헌화·참배했다.

공식선거운동을 하루 앞두고 현충원을 찾은 이 후보는 "제 영혼의 밑바닥까지 다 동원해서 죽을힘을 다해 우리 국민의 더 나은 삶을 위해 노력하겠다"고 말했다. 방명록에는 '선열의 뜻을 이어 위기에 강한 통합 대통령, 유능한 경제 대통령이 되겠습니다'라고 적었다.

윤동주 기자 doso7@asiae.co.kr