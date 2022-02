빕스, ‘딸기홀릭’ 신메뉴 출시…무제한으로 즐기는 제철 딸기

[아시아경제 송승윤 기자] CJ푸드빌이 운영하는 빕스는 제철 딸기를 사용한 ‘딸기홀릭’ 신메뉴를 출시한다고 14일 밝혔다.

올해로 5년째 선보이는 빕스의 ‘딸기홀릭’은 딸기와 관련된 메뉴를 무제한으로 즐길 수 있어 고객 선호도가 매우 높은 봄 시그니처 테마다. 이번에는 ‘스트로베리 가든 파티’를 콘셉트로 잡았으며 화려한 비주얼을 자랑하는 딸기 디저트와 와인과 잘 어울리는 페어링 메뉴까지 준비됐다.

대표메뉴인 '그린티 딸기 블로썸 케이크'는 그린티 크림으로 아이싱한 케이크에 생딸기를 듬뿍 담았다. ‘통나무 딸기 쇼콜라 케이크’는 초코 시트와 크림으로 통나무의 거친 질감을 표현했다. 한 입에 먹기 좋은 큐브 치즈케이크를 쌓은 ‘딸기 치즈 캐슬’과 생딸기와 쫀득한 찹쌀떡을 곁들인 ‘딸기 모찌 샐러드’, 얇은 설탕막을 깨먹는 재미가 특징인 ‘딸기 크렘브륄레’도 마련됐다.

BBQ 신메뉴도 있다. 빕스만의 스타일로 선보이는 독일식 족발요리 ‘슈바인학센’은 쫄깃하고 부드러운 돼지 앞다리살을 사용해 겉은 바삭하고 속은 촉촉한 ‘겉바속촉’의 진수를 보여준다. ‘스파이시 그릴 치킨’은 기름기를 쏙 빼 담백하게 구운 치킨에 빕스 특제 스파이시 소스를 곁들여 매콤함을 더했다. 가정에서 배달로 딸기 메뉴를 즐길 수 있는 시즌 한정 파티팩도 선보인다.

CJ푸드빌 관계자는 “올해도 봄을 맞아 빕스의 오랜 봄 시그니처 테마인 딸기홀릭 메뉴들을 선보이게 됐다”며 “맛부터 비주얼까지 높은 완성도를 자랑하는 빕스 딸기 메뉴와 함께 상큼한 봄을 만끽하시길 바란다”고 전했다.

송승윤 기자 kaav@asiae.co.kr