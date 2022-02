국민의힘, 安여론조사 단일화 거부…"작년과 상황 달라"

14일 권영세 국민의힘 선거대책본부장 "방식에 있어 우려 표해"

안철수의 결단 촉구하고 나서



[아시아경제 금보령 기자] 안철수 국민의당 대선후보가 제안한 여론조사 방식의 '야권후보 단일화' 제안에 국민의힘이 공식적으로 거부의사를 밝혔다. 국민의힘은 안 후보의 결단을 촉구하는 방식으로 단일화를 매듭짓겠다는 계획이어서 방식을 둘러싼 양측의 힘겨루기가 판세에 영향을 미칠지 주목된다.

권영세 국민의힘 선거대책본부장은 14일 당 선대본회의 모두발언을 통해 "어제 안 후보가 단일화를 제안했는데 정권교체를 위한 용기 있는 결단해주신 것에 감사하다"면서도 "방식에 있어서는 우려를 표한다"고 밝혔다.

안 후보는 전날 지난해 4·7 서울시장 보궐선거 때 실시한 여론조사 경선을 단일화 방식 조건으로 내걸었다. 안 후보와 오세훈 당시 국민의힘 후보는 여론조사 기관 2곳이 각각 1600명을 대상으로 '적합도(800명)'와 '경쟁력(800명)'을 절반씩 물어 조사한 결과를 합산하는 방식을 사용했다. 하지만 국민의힘은 여당 지지자들의 역선택이 우려된다면서 거부한 것이다.

이에 따라 국민의힘과 국민의당 사이에 단일화 방식을 둘러싼 갈등이 이어질 전망이다. 이태규 국민의당 선대본부장은 이날 CBS 라디오에서 "역선택을 자꾸 얘기하는데 역선택 방지 조항이 없는 게 국민의힘 방식이고 그 방식에 의해 (지난해) 안 후보가 졌고, 그 방식에 의해 윤 후보도 대선후보가 됐고 이준석 당 대표도 된 것"이라며 "본인들 방식대로 하자는데 거기에 대해 다른 포구를 단다는 게 상식에 맞는가"라고 강조했다.

권 본부장은 이에 대해 "그때(지난해)와 상황이 다르다고 우리는 평가한다"며 "지지율을 포함해서 선거 종류도 다르고, 양 후보 상황도 다르기 때문"이라고 선을 그었다.

이날 나온 여론조사에서는 윤석열 국민의힘 후보 지지율이 여전히 이재명 더불어민주당 대선후보 보다 3.1%포인트 앞섰다. 한국사회여론연구소(KSOI)가 TBS 의뢰로 지난 11∼12일 전국 만 18세 이상 1005명을 대상으로 차기 대선 후보 지지율을 조사한 결과 윤 후보는 43.5%로, 이 후보(40.4%) 보다 오차범위(95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트)에서 앞섰다. 같은 기관의 지난주 조사(2월 4∼5일)와 비교하면 이 후보는 2% 포인트 상승한 반면, 윤 후보는 1.1% 포인트 하락했다. 안 후보의 경우 지난주보다 0.5%포인트 하락한 7.8%로 집계됐다. 자세한 여론조사 개요는 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

