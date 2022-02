교보생명 "재무설계사(FP) 몸짱프로젝트 행사 성료"

[아시아경제 이창환 기자] 교보생명은 재무설계사(FP) 스스로 변화와 성장을 통해 자신감을 얻을 수 있도록 돕는 FP브랜드 캠페인 'FP인생바디챌린지'가 성황리에 마무리됐다고 14일 밝혔다.

'FP인생바디챌린지'는 건강을 화두로 3개월 동안 운동과 식단 관리로 체형을 가다듬어 바디프로필 사진을 촬영하는 것이 목표였다. 교보생명은 도전 성공을 위해 맞춤형 식단 관리, 전문 트레이너 등을 전폭적으로 지원했다.

'랜선 오디션'으로 진행된 모집에 FP가 직접 만든 지원영상이 수백건 접수됐고, 전문가 심사를 통해 20명을 최종 선발했다.

코로나 팬데믹 상황에서도 영업활동을 병행하며 개인 여유시간을 쪼개야 하는 어려운 환경이었지만, 단 한 명도 포기하지 않고 바디프로필 사진을 끝으로 3개월간의 험난한 여정을 성공적으로 마무리했다고 회사 측은 강조했다.

교보생명은 앞으로도 다양한 FP 브랜드 캠페인을 통해 본업인 보험에 최선을 다하고 있는 FP들이 좋아하는 분야에 도전할 수 있도록 꾸준히 지원한다는 계획이다.

FP들이 도전과 성공의 경험을 토대로 '고객-컨설턴트'라는 단순한 관계를 넘어 진정으로 소통할 수 있는 고객의 '친구'가 될 수 있도록 돕겠다는 취지다.

교보생명 관계자는 "매년 새해가 되면 새해 계획을 세우지만 지켜지지 못하는 경우가 대부분"이라며 "교보생명 FP의 도전 성공 경험이 새해 도전할 목표를 고민하는 고객들에게 꿈은 이뤄진다는 희망의 메시지로 전달되기를 기대한다"고 말했다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr