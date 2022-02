런드리고, 국내 최대 규모 호텔 세탁 사업 인수…B2B 진출 본격화

국내 최대 호텔 세탁 서비스 크린누리 사업·자산 일체 양수 계약 체결

[아시아경제 김철현 기자] 런드리고가 국내 최대 규모 호텔 세탁 사업을 인수하며 본격적으로 기업 간 거래(B2B) 세탁 시장에 진출한다. 비대면 모바일 세탁서비스 런드리고를 운영 중인 의식주컴퍼니(대표 조성우)는 호텔 세탁 공장인 크린누리의 사업과 설비 자산 일체를 인수하는 계약을 아워홈과 체결했다고 14일 밝혔다.

워커힐, 안다즈, 노보텔 앰배서더 등 국내 주요 5성급 호텔을 포함한 30여 개의 호텔 고객사를 보유하고 있는 크린누리는 최신 자동화 세탁 설비와 전문가를 바탕으로 세탁 서비스를 제공하며 최대 25톤 규모 세탁물을 처리할 수 있는 것이 특징이다.

런드리고는 이번 사업 인수로 지금까지 변화가 없었던 B2B 세탁 산업의 혁신을 통해 글로벌 경쟁력을 확보해 나가겠다는 설명이다. 기존 호텔 세탁 업계에서는 식음료(F&B) 셰프웨어나 유니폼, 고객 세탁물 등을 분리해 각각 다른 세탁 공장에 맡겨야 했지만 런드리고는 모든 세탁 과정을 원스톱으로 처리해 차별화된 서비스를 선보일 계획이다.

또 3월 중 레스토랑, 헤어숍, 피트니스클럽 등 중소형 사업장을 대상으로 하는 신규 서비스 '런드리고 비즈니스' 출시를 통해 호텔을 비롯한 중소형 비즈니스 전반 B2B 영역으로 사업을 확대해 나갈 방침이다.

조성우 의식주컴퍼니 대표는 "지난 2년 동안 B2B 세탁 시장을 겨냥한 비즈니스 준비를 착실히 해 오던 중, 국내 최대 규모의 호텔 세탁 사업 인수를 통해 좋은 시작을 할 수 있게 됐다"며 "런드리고가 3년 만에 B2C 시장에 혁신을 가져온 것처럼 B2B 시장에서도 글로벌 경쟁력을 갖춰 세계 최고의 세탁, 의식주 기업으로 발돋움하겠다"고 말했다.

