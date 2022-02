황대헌에 이어 최민정도 ‘치킨 연금’ 받나…지급 방식은?

[아시아경제 문혜원 기자]2022 베이징 동계올림픽에 출전한 국가대표 선수들의 이른바 ‘치킨 연금’이 연일 화제가 되고 있다.

선수들의 ‘치킨 사랑’은 지난 9일 쇼트트랙 남자 1500m에서 금메달을 딴 황대헌 선수가 인터뷰에서 “숙소에 가서 치킨을 먹고 마지막에 아이스크림을 먹고 싶다”며 “BBQ치킨의 ‘황금올리브 닭다리’가 가장 좋아하는 메뉴”라고 밝히면서 알려졌다.

이후 지난 11일 베이징 동계올림픽 여자 쇼트트랙 1000m 결승에서 은메달을 딴 최민정 선수도 경기 직후 인터뷰에서 “먹고 싶은 게 많은데 치킨도 좋아한다. BBQ 황금올리브를 좋아한다”고 말했다.

이와 관련해 베이징 동계올림픽 한국 선수단장을 맡은 윤홍근 제너시스BBQ 회장은 “응원하는 국민이 꿈과 희망을 갖도록, 남은 경기에서 좋은 성과를 올린다면 (치킨 연금 지급을) 고려해 보겠다”고 했다.

14일 BBQ에 따르면 지난 9일부터 11일까지 황금올리브치킨의 주문량은 평소보다 30% 정도 증가했다. 특히 황대헌 선수가 언급한 황금올리브 닭다리는 가맹점의 원료 주문량이 평소 대비 50% 정도까지 폭증해 수급에 일시적으로 영향을 줄 정도였다. 네이버 ‘데이터랩’에서 분석한 결과 황대헌 선수의 발언 이후 황금올리브 관련 검색량은 평소의 2배 이상 급증한 것으로 집계됐다.

BBQ 측은 “치킨 연금 지급 방식은 베이징 동계올림픽 대회가 끝난 뒤에 본사 내부적으로 협의가 끝나야 알 수 있다”는 입장이다. 윤 회장은 이달 21일 귀국한다.

앞서 지난해 8월 도쿄올림픽에서 한국 여자 배구의 4강 신화를 이끈 김연경 선수가 귀국 기자회견에서 “빨리 치킨을 먹고 싶다”고 하자 김연경 선수가 BBQ의 광고 모델로 발탁됐는데, 황대헌 선수가 새 광고 모델로 뽑힐 지에도 관심이 쏠리고 있다. 김연경 선수의 모델 계약은 다음 달 종료된다.

