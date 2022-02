티몬, 매거진 콘텐츠 '테딧' 첫선…"봄맞이 트렌드 한눈에"

고객 필요 쇼핑 트렌드 한눈에 보고 살 수 있는 '콘텐츠커머스'

[아시아경제 김철현 기자] 티몬은 라이프스타일 온라인 매거진 '테딧(T-edit)'을 선보이며 '콘텐츠커머스' 플랫폼 강화에 나선다고 14일 밝혔다.

'테딧'은 시즌별 쇼핑 트렌드를 한눈에 볼 수 있는 잡지 형식의 온라인 콘텐츠로 패션·식품·리빙·여행 등 다양한 화제 상품을 추천한다. 식품 카테고리의 경우 제철 음식별 효능과 요리법을 제공하는 등 실질적으로 고객이 필요로 하는 정보를 구매와 동시에 얻어갈 수 있도록 하는 것이다.

테딧은 봄 시즌 쇼핑 트렌드를 담아 첫선을 보인다. 먼저 신학기를 맞아 봄에 맞는 패션 아이템을 추천한다. 옷이 가벼워지는 계절이 오는만큼 화제의 다이어트 식품을 알려주고 3월 제철 음식의 효능과 레시피도 공개한다. 봄맞이 침구를 고르는 쇼핑 팁, '집콕'을 벗어나 노을을 즐길 수 있는 나들이 정보도 담을 예정이다.

테딧은 앞으로도 시즌별 화제 아이템, 쇼핑 팁은 물론 폭넓은 라이프스타일 정보를 전달할 예정이다. 티몬 단독 상품을 비롯해 티몬과 함께하는 다양한 브랜드 스토리가 담긴 스토리텔링 콘텐츠로도 강화해갈 계획이다.

강민정 티몬 마케팅실장은 "이제는 '의미를 소비하는 시대'이기에 티몬 고객의 취향과 가치관에 맞는 제품을 선택할 수 있도록 도와주는 큐레이션 콘텐츠를 보다 강화하고자 한다"며 "앞으로 브랜드 고유의 스토리텔링을 강화해 티몬과 함께하는 브랜드 경쟁력을 높일 것"이라고 했다.

