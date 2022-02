사우디, 예멘 수도서 민간인 철수명령...위성기지 공습

[아시아경제 이현우 기자] 사우디아라비아가 주도하는 아랍연맹군이 예멘의 수도 사나에 대해 공습을 실시, 위성기지를 파괴한 것으로 알려졌다. 사우디군은 사나에 있는 민간인들에게 즉시 대피할 것을 공지하면서 양측간 전면전이 다시 심화될 것으로 예상된다.

13일(현지시간) 알자지라방송 등 외신에 따르면 사우디가 주도하는 아랍연맹군이 사나 북부에 위치한 위성지상국을 공습해 파괴했다. 사우디군은 "최근 예멘 후티반군이 자행한 공항공격에 대한 보복공습"이라고 밝혔다. 이는 지난 10일 사우디의 아브하 국제공항이 무인기(드론) 공격을 받았던 것을 시사한 것으로 풀이된다.

사우디 국영방송에 따르면 아랍연맹군은 공습 전 사나의 민간인들에게 즉시 대피할 것을 촉구한 것으로 알려졌다. 이에따라 양측간 보복공습과 전면전이 다시 심화될 것으로 우려되고 있다. 사우디군에 따르면 이번에 공격한 사나의 위성지상국은 아브하 국제공항 공격과 관련된 장소인 것으로 알려졌다.

한편 예멘에서는 국제사회가 인정한 예멘 정부와 후티 반군이 2014년 이후 계속 충돌하며 내전이 이어지고 있다. 사우디, 아랍에미리트(UAE) 등으로 구성된 아랍 동맹군은 예멘 정부군을 지원하고, 이란은 반군을 지원하며 예멘 내전은 사우디와 이란의 대리전 양상을 보이고 있다.

