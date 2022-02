英 국방장관 "러, 우크라 침략가능성 매우 높아…뮌헨협정 때 분위기"

[아시아경제 이현우 기자] 벤 월러스 영국 국방부 장관이 러시아의 우크라이나 침략 가능성이 매우 높다면서 현재 상황을 2차세계대전 발발 직전에 벌어졌던 '뮌헨협정'과 같은 분위기라고 경고했다. 러시아가 표면적으로는 침공의도를 나타내지 않고 있지만 국경지역에서의 병력증강을 계속 이어가면서 과거 나치독일처럼 끝내 전쟁을 일으킬 것이라고 우려했다.

13일(현지시간) 월러스 장관은 영국매체인 선데이타임스와의 인터뷰에서 "블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 탱크 엔진을 끄면 우리도 모두 집으로 돌아갈 수 있겠지만, 지금 서방 진영의 일각에서는 뮌헨협정 당시의 분위기가 느껴진다"며 "푸틴 대통령은 언제든지 우크라이나를 대규모 병력으로 침공할 수 있을 것"이라고 경고했다.

월러스 장관이 묘사한 뮌헨협정은 1938년 9월 독일 뮌헨에서 영국·프랑스·독일·이탈리아 등 4개국 정상이 모여 독일인 거주 지역인 체코의 주데텐란트를 독일에 넘기는 대신, 체코 국경을 보장한다는 내용으로 체결된 협정이다. 영국과 프랑스는 해당 협정으로 독일의 체코 강제병합을 막겠다는 입장이었지만, 히틀러는 바로 다음해 해당 협정을 무시하고 체코를 강제병합한 데 이어 폴란드를 침공해 2차 세계대전을 일으킨 바 있다.

월러스 장관은 "무엇보다 우려되는 점은 외교 노력이 커지고 있지만 러시아의 군사력 증강도 멈추지 않고 계속된다는 것"이라고 지적했다. CNN에 따르면 우크라이나와의 국경지대에 동원된 러시아군은 13만명 규모로 우크라이나 동부지역과 남부 크림반도, 북부 벨라루스와 국경지대에 분산배치돼 우크라이나를 3면에서 포위하고 있다.

이와함께 러시아측이 전쟁을 일으키면 북대서양조약기구(NATO·나토)도 군대를 증강할 수 있다고 경고했다. 월러스 장관은 "푸틴 대통령은 침략 결정을 하면 원치 않던 상황을 보게 될 것이며 이중 하나는 러시아 국경에 나토군이 증강된다는 것과 나토 회원국의 국방비 지출이 확대될 것이라는 점"이라며 "유럽 내 전쟁은 중국의 이익에도 맞지 않으므로 러시아는 중국에 의지할 수 없을 것"이라고 강하게 경고했다.

이어 월러스 장관은 우크라이나에서 전쟁이 발발할 경우 아프가니스탄 때와는 자국민 구출 작전이 불가능할 것이라고도 경고했다. 그는 "러시아는 막강한 공중 방어 능력을 보유하고 있어서 침략이 시작되면 하늘길이 막힐 것"이라고 덧붙였다.

