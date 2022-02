애경산업, 르샤트라 고농축 주방세제 2종 선봬

[아시아경제 문혜원 기자] 애경산업은 설거지 하는 동안 기분 좋은 향을 선사하는 ‘르샤트라 고농축 주방세제’를 출시했다고 14일 밝혔다.

르샤트라 고농축 주방세제는 프랑스 프로방스 ‘르샤트라’ 농장에서 직접 수확한 100% 내추럴 허브에센셜 오일을 함유해 깊고 풍부한 향으로 식기에 남아 있는 음식 냄새를 강력하게 제거해주는 주방세제다.

애경산업 자사 주방세제 사용량 대비 2배 고농축 포뮬러를 적용해 기름진 식기는 물론 양념 얼룩까지 제거해 말끔한 식기 세척에 도움을 준다. 또한 단 한번의 펌핑으로 고밀도의 풍성한 거품이 오래 유지돼 꼼꼼한 세척과 깔끔한 헹굼을 도와준다.

식품의약품안전처 고시 기준 1종 주방세제로 식기뿐만 아니라 야채, 과일까지 세척 가능하며 환경부로부터 친환경 주방세제 인증 마크를 획득했다.

자연유래 세정성분을 함유했으며 인공색소, 파라벤 6종, 전인산염 등 걱정되는 성분을 첨가하지 않았다. 또한 피부자극테스트를 완료해 맨손 설거지 시에도 피부 부담을 줄여준다.

싱그럽고 상큼한 느낌의 ‘레몬그라스향’과 상쾌하고 시원한 느낌의 ‘애플민트향’ 2종으로 출시됐다.

네이버 애경산업 직영몰, 쿠팡 등에서 만나볼 수 있다.

