위메프, 갤럭시 S22 자급제폰 사전 예약 판매…최대 13% 할인

사전예약 8% 할인쿠폰…결제 시 5% 할인

15일 라이브 방송…백화점 상품권 제공

[아시아경제 김보경 기자] 위메프가 '갤럭시 S22' 시리즈 자급제 모델 사전 예약 판매를 시작한다.

위메프는 오는 21일까지 갤럭시 S22 전 시리즈를 출고가 대비 최대 13% 할인한 가격으로 사전 예약 판매한다고 14일 밝혔다.

사전 예약 기간 모든 고객에겐 8% 할인 쿠폰을 제공하고 카드(국민/삼성/농협/비씨/우리/하나/전북), 간편결제(카카오페이/페이코/토스/차이) 결제 시 5% 즉시 할인이 가능하다. 이밖에 구매 사은품도 있다.

15일에는 라이브 방송 판매를 진행한다. 당일 오후 2시부터 2시간 동안 구매하는 고객에게는 백화점 상품권 1만원권을 제공할 예정이다. 방송은 위메프 앱/웹 갤럭시 S22 사전 예약 판매 페이지에서 볼 수 있다.

위메프에서는 △갤럭시 S22(블랙·화이트·그린·핑크) △갤럭시 S22+(블랙·화이트·그린·핑크) △갤럭시 S22 울트라 256G/512G (블랙·화이트·그린·버건디) 3종 시리즈 선보인다.

갤럭시 S22 시리즈는 전작 대비 커진 이미지 센서와 향상된 동영상 촬영 기능이 특징이다. 갤럭시 S 시리즈 최초로 아머 알루미늄을 적용해 내구성도 강화했다.

위메프 관계자는 "갤럭시 S22 시리즈가 공개되면서 사전 예약 신청 문의가 많았다"며 "언제든 고객이 찾는 인기 트렌드 상품을 좋은 혜택에 제공하는 커머스 플랫폼이 될 것"이라고 말했다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr