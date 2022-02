탑코, 초록뱀미디어와 MOU체결

[아시아경제 장효원 기자] 탑코미디어 탑코미디어 134580 | 코스닥 증권정보 현재가 7,690 전일대비 410 등락률 -5.06% 거래량 67,141 전일가 8,100 2022.02.14 09:58 장중(20분지연) 관련기사 탑코미디어, ‘탑코재팬’ 설립…"7조원 규모의 일본 시장 진출"디엠티, 임시주총 원안대로 가결… “유정석 탑코 대표 중심으로 새 도약”[e공시 눈에 띄네]- 코스닥 23일 close (대표 유정석)의 2대주주인 탑코(대표 유정석)는 초록뱀미디어 초록뱀미디어 047820 | 코스닥 증권정보 현재가 2,335 전일대비 45 등락률 -1.89% 거래량 1,034,582 전일가 2,380 2022.02.14 09:58 장중(20분지연) 관련기사 오로라미디어, 야구 예능 ‘빽 투 더 그라운드’ 제작스카이이앤엠, 엘디스토리와 합병 "아티스트 IP확대…콘텐츠 포트폴리오 강화"초록뱀미디어, 웹툰 플랫폼 투자…"IP 확보 강화, NFT 사업 시너지" close 와 웹툰을 원작으로 한 드라마, 영화 등 2차 미디어 콘텐츠 저작물 제작 관련분야의 우선적 협상대상자 선정 및 관련된 업무제휴를 위해 양해각서를 체결했다고 14일 밝혔다.

국내 최대 제작사인 초록뱀미디어는 탑코가 운영하는 플랫폼인 탑툰에서 연재되고 있거나, 연재가 완료된 웹툰 IP 등을 이용한 미디어 제작을 위해 해당 계약을 체결했다.

탑코는 국내 프리미엄 웹툰 플랫폼 ‘탑툰’ 및 영미권 웹툰 플랫폼 ‘탑툰플러스’를 운영하는 회사로 수많은 웹툰 IP를 보유하고 있으며, 메타크래프트(대표 유정석)는 웹소설 플랫폼인 노벨피아를 통해서 웹소설 IP 등을 빠른 속도로 확보하고 있다.

초록뱀미디어는 지난해 12월에 탑코미디어가 발행한 전환사채 60억원을 인수한 바 있으며, 최근메타크래프트의 보통주 40억원도 인수하며 탑코 그룹의 전략적 투자자로 관계를 강화하고 있다. 탑코는 이번 초록뱀미디어와의 업무협약을 통해 OSMU사업으로 시너지 효과를 극대화하며 종합 컨텐츠 미디어 회사로 발돋움을 하고 있다.

