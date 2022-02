롯데카드, AI 상권분석 스타트업과 '빅데이터 교류' 협약

창업인에 롯데카드 상권분석 정보 제공…오픈 이노베이션 일환

[아시아경제 유제훈 기자] 롯데카드는 인공지능(AI) 상권분석 플랫폼 '창업인'과 빅데이터 교류를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 14일 밝혔다.

창업인은 AI 기반의 상권분석으로 창업데이터 및 가맹 매칭 지원 플랫폼 서비스를 지원하는 스타트업이다. 예비창업자에게 주변 상권 분석, 유동인구 분석, 매출 분석 등 최신 창업정보를 제공하고 본인에게 가장 적합한 프랜차이즈를 추천하고 매칭해준다.

이번 협약에 따라 롯데카드는 창업인에 지역별 업종 정보, 업종별 가맹점 위치 등 카드 가맹점 데이터 기반의 상권분석 정보를 제공한다. 또 창업인은 롯데카드로부터 받은 데이터를 창업인 플랫폼에 반영해 서비스를 고도화 하는 한편, 신규 회원을 대상으로 롯데카드가 준비 중인 개인사업자 대상 플랫폼을 이용토록 하는 등 롯데카드의 상품·서비스를 안내한다.

롯데카드 관계자는 "이번 창업인과의 협약은 롯데카드가 보유한 내부자원을 활용, 참신한 아이디어와 기술력을 가진 스타트업을 지원하는 오픈 이노베이션의 일환으로 추진됐다"면서 "앞으로도 여러 스타트업과의 적극적 협업으로 혁신적인 서비스 개발과 건강한 스타트업 생태계 조성을 위해 노력할 것"이라고 밝혔다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr