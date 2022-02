[클릭 e종목] 카카오, 상장 자회사 밸류 감소…목표주가 19% 하향

[아시아경제 황윤주 기자] 하나금융투자는 14일 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 91,700 전일대비 4,400 등락률 +5.04% 거래량 7,012,496 전일가 87,300 2022.02.11 15:30 장중(20분지연) 관련기사 韓 증시 '큰손' 연기금, 삼성전자 팔고 LG엔솔 샀다 '美 인플레 공포'에 파랗게 질린 증시…코스닥 2% 하락또 크게 터진다! 초대형 "제2의 에디슨EV" 입수 close 에 대해 상장 자회사 기업가치 감소로 투자의견 '매수'를 유지하되, 목표주가는 13만5000원으로 19% 하향했다.

윤예지 하나금융투자 연구원은 "상장 자회사 기업가치 감소와 글로벌 동종 기업의 밸류에이션 하향을 반영했다"며 이같이 밝혔다.

윤 연구원은 "올해 톡비즈 매출이 전년도에 준하는 성장률(43%)을 기록할 수 있을 것으로 자신감을 표현하면서 본업 관련 불확실성은 해소됐다"고 평가했다.

윤 연구원은 "엔터프라이즈의 클라우스 사업 매출과 블록체인 사업 매출이 작년 4분기 실적 기여를 시작했다"며 "플랫폼 기타 매출 성장은 작년 다양한 규제 이슈가 터지며 향후 사업 확장성에 대한 의문 부호를 지워줄 수 있는 실적이라고 판단한다"고 설명했다.

또 블록체인 사업부에 대해 "클레이튼 체인의 성장에 따라 클레이튼체인상서비스개발B2B 솔루션매출, 마이닝보상, NFT거래소클립드롭스중개수수료 매출 모두 동반 성장할 수 있을 것"이라고 내다봤다.

이어 "글로벌 광고업체들의 부진이 예상되는 상황에서 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 91,700 전일대비 4,400 등락률 +5.04% 거래량 7,012,496 전일가 87,300 2022.02.11 15:30 장중(20분지연) 관련기사 韓 증시 '큰손' 연기금, 삼성전자 팔고 LG엔솔 샀다 '美 인플레 공포'에 파랗게 질린 증시…코스닥 2% 하락또 크게 터진다! 초대형 "제2의 에디슨EV" 입수 close 광고는 의외의선전이예상되고, 신사업성장모멘텀은지속될것으로 기대되는 만큼 투자 매력도 높다고 판단한다"고 덧붙였다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr