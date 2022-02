재택근무 확산에…이마트, 모니터·TV 매출 ‘껑충’

[아시아경제 임춘한 기자] 코로나19 확산에 따라 기업들의 재택근무가 강화되면서 디지털 가전 매출이 크게 늘어나고 있다.

14일 이마트에 따르면 지난달 1일부터 이달 10일까지 모니터 매출은 40.7%, TV는 13.8% 증가했다. 사운드바·케이블 등 TV주변기기 42.5% 매출이 신장했다.

코로나19 사태 이후 디지털 가전 매출은 꾸준한 성장세를 보이고 있다. 2020년에는 전년 대비 27.4%, 2021년에는 14.7% 증가했다. 3년째 지속되는 사회적 거리두기 상황에 따라 업무에 필요한 디지털 가전을 추가로 구매하고자 하는 수요가 증가한 것으로 분석된다.

TV는 대형 스크린으로 생동감 있는 영상을 즐기려는 홈코노미족이 증가하며 프리미엄급인 75인치 초대형 사이즈의 수요가 급증하고 있다. 올해 TV 전체 매출은 전년동기대비 13.8% 증가했고, 75인치 이상 프리미엄 TV 매출은 124% 늘었다.

이마트 관계자는 "코로나19 장기화로 인해 모니터와 TV 등 디지털가전이 재택생활의 필수품으로 인식되고 있다"며 "집에서 업무와 여가를 해결하는 고객이 늘어나면서 디지털 가전의 성장은 당분간 지속될 것으로 예상된다”고 말했다.

