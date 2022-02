환경부, 캄보디아에 물 관리 기술 전수

[아시아경제 세종=이동우 기자] 환경부는 캄보디아의 물 관리 역량강화를 위한 온라인 교육을 실시한다고 14일 밝혔다.

캄보디아는 기후변화의 영향으로 메콩강이 범람하면서 잦은 홍수 피해를 입는 등 물 관련 재해가 끊임없이 발생하는 국가다.

이번 교육은 유네스코 물안보 국제연구교육센터 및 한국수자원조사기술원과 함께 이날부터 18일까지 진행하며 캄보디아 공적개발원조(ODA) 사업의 하나로 추진된다. 캄보디아 수자원기상부 공무원 및 수문분야 전문가 20명이 대상이다. 지난해부터 3년간 총 2억8000만원의 사업비를 투입해 추진하고 있다.

캄보디아 공무원과 전문가를 대상으로 역량강화 교육과 캄보디아 수자원정보 조사·분석 지침서 수립 지원의 두 가지 사업을 병행한다.

온라인 교육과정은 ‘기후변화에 대응하는 수자원 조사·분석의 이해 및 활용’을 주제로 한국의 물 관리 현황 및 정책을 소개하고 수자원 조사·분석 기초이론 교육, 온라인 현장학습 등 실시간 강의와 세미나 형태로 진행할 예정이다.

손옥주 환경부 수자원정책관은 "세계 최고 수준의 우리나라 통합, 스마트 물관리 기술 전수로 캄보디아의 물 관리 역량이 한 단계 성장하고 나아가 우리나라의 물 기업 해외진출에도 기여할 것으로 기대된다"고 말했다.

세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr