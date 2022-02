"2번으로 통일"…홍준표·이준석 대구서 힘 합쳐 尹 지지 호소

[아시아경제 권서영 기자] 이준석 국민의힘 대표와 홍준표 국민의힘 선거대책본부 상임고문이 대구에서 의기투합하는 모습을 보였다.

12일 두 사람은 오후 7시 30분께 대구 중구 동성로를 찾은 자리에서 40분간 약 300m 거리를 걸으며 시민들에게 정권 교체의 필요성을 역설했다. 홍 상임고문은 "정권 교체를 이번에는 꼭 했으면 좋겠다"며 "우리 윤석열 국민의힘 대선후보로, 대구·경북뿐만 아니라 대한민국 젊은이들이 2번으로 통일해주시면 청년들에게 꿈과 희망이 있는 나라가 되도록 하겠다"고 말했다.

또 홍 상임고문은 "우리 후보를 모시고 대구에 와서 대구·경북의 현안들에 대해 약속을 받고, 우리가 집권하게 되면 대구·경북의 모든 현안을 5년 이내에 바로 처리할 수 있도록 하겠다"며 그동안 침체하고 어려웠던 대구와 경북이 다시 한번 활기를 되찾고, 다시 도약하고 새롭게 대한민국의 중심이 될 수 있도록 제가 이 대표와 함께 열심히 노력하도록 하겠다"고 강조했다.

이 대표는 옛 대구백화점 앞 광장에 멈춰서서 "홍준표를 사랑하는 대구 시민 여러분, 윤석열도 사랑하시죠", "이준석을 아껴 주시는 대구 시민 여러분, 윤석열을 사랑하시죠" 등의 구호를 외쳤다. 그는 "대한민국에서 동서를 갈라치고 세대의 분열을 조장하는 그런 정치가 사라지고 비슷한 고민을 하는 사람들끼리 힘을 합쳐야 하지 않겠느냐"며 정권 교체를 위한 지지를 호소했다.

앞서 두 사람은 윤 후보와 마찰을 빚은 바 있으나 이날 유세에서는 윤 후보를 향한 지지를 적극적으로 호소했다. 두 사람은 선거법에 따라 마이크 사용 없이 육성으로 자신들의 뜻을 시민들에게 알렸으며, 동성로 일대에서는 이들을 보기 위해 모여든 지지자와 시민들이 뒤엉켜 한때 혼잡이 심화하기도 했다.

