安 배우자 김미경 교수 코로나19 확진…'기자회견 일정도 연기'

안철수 후보 PCR 검사 받으러 이동중



[아시아경제 나주석 기자] 안철수 국민의힘 대선후보의 아내 김미경 서울대 교수가 코로나19에 확진됐다. 안 후보는 이날 대선후보 등록 후 기자회견을 할 계획이었지만, 코로나19 검사 일정 등으로 기자회견을 연기하게 됐다.

13일 국민의당은 "안 후보 국민의당 후보의 배우자인 김 교수가 금일 확진 판정을 받았다"면서 "후보는 PCR 검사를 받으러 이동 중이며 9시 후보 등록은 이태규 총괄선대 본부장이 대리로 등록할 예정"이라고 설명했다.

당초 안 후보는 후보 등록을 마친 뒤 기자회견에 나설 계획이었다. 안 후보가 코로나19 PCR 검사를 받고, 검사 결과를 기다려야 하므로 기자회견 일정은 자연히 연기됐다.

국민의당은 "기자회견을 포함한 이후 일정은 PCR검사 이후 재공지 드리겠다"고 설명했다.

당초 정치권에서는 안 후보가 이번 기자회견을 통해 선거에 임하는 각오는 물론 후보 단일화 등에 대해 중요한 발언을 할 것이라는 관측이 나왔다. 하지만 코로나19라는 특수 상황 속에서 기자회견 자체가 연기됨에 따라 안 후보가 단일화 등에 대한 구상은 공개되지 않았다.

아 본부장은 후보 등록을 마친 뒤 "안 후보가 후보 등록 하면서 본인이 가고자 하는 나라의 방향에 대해 말하면서 기타 여러 정책 현안에 대해 언급하실 계획은 있었다"면서 "PCR 검사가 최대한 빨리하면 4~5시간 안에 나올 수도 있다고 한다. 결과 나오는 대로 기자회견 시간 장소 재공지 하겠다"고 말했다.

