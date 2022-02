[아시아경제 김현정 기자] 중국 랴오닝성 선양 도심에서 버스가 폭발해 1명이 사망하고 42명의 부상을 입었다.

선양시 공안국에 따르면 12일 오후 5시 55분께 선양시 황구구 황허다제를 운행하던 버스가 갑자기 폭발해 1명이 숨지고 42명이 다쳤다. 부상자 가운데 2명은 중상이다.

목격자들은 "큰 폭발음과 함께 버스 유리창이 산산조각났고 반대편 차선을 운행하던 차량 유리창도 깨졌다"고 전했다.

공안은 정확한 사고 원인을 조사하고 있다.

