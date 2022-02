인하대-김포도시관리공사, 14일 '김포메디컬캠퍼스 조성' MOA 체결

김포 풍무역세권 도시개발사업 부지에 2024년 착공 예정

[아시아경제 박혜숙 기자] 인하대학교가 김포메디컬캠퍼스 조성 계획에 속도를 낸다.

인하대는 오는 14일 김포도시관리공사, ㈜풍무역세권개발, 인하대병원과 함께 김포메디컬캠퍼스 조성을 위한 합의각서(MOA)를 체결한다.

협약을 통해 김포도시관리공사와 풍무역세권개발은 캠퍼스 건립을 위해 필요한 인허가 및 제반 절차를 지원한다.

또 풍무역세권개발은 인하대에 풍무역세권 도시개발사업 대학용지 9만㎡의 토지를 조성원가 이하로 공급하고, 향후 협의를 통해 토지공급계약을 체결할 계획이다.

인하대는 보건전문대학원·공학대학원 등 교육시설을 건립하고 평생교육원 등의 오픈 캠퍼스(open campus) 시설을 운영해 유소년 영재교육부터 평생교육까지 지역주민 생애주기에 맞는 교육 서비스를 제공할 방침이다.

또 스마트 의료 데이터 플랫폼을 구축하고, 디지털 트윈에 기반한 맞춤 의료 서비스를 제공하는 최첨단 디지털 병원을 건립해 향후 경기 서북부 권역의 대표 거점 병원으로 성장시킨다는 구상이다.

인하대와 인하대병원은 올해 캠퍼스 조성계획을 수립하고, 인허가 및 행정절차를 거쳐 2024년 개교 70주년에 맞춰 착공할 예정이다.

조명우 인하대 총장은 "MOA 체결로 김포메디컬캠퍼스 조성사업이 본궤도에 올랐다"며 "사업이 차질없이 진행될 수 있도록 대학의 모든 역량을 집중하겠다"고 말했다.

