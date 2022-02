이재명 '김포 집값' 발언 후폭풍…지역 시민단체 "20평에 2~3억? 남다른 현실 감각" 반발

[아시아경제 황수미 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보의 김포 집값 관련 발언에 지역 시민단체가 크게 반발하고 나섰다.

12일 정치권에 따르면 이 후보는 전날 한국기자협회 주최로 열린 대선 후보 TV 토론에서 생애 최초 주택 구매자를 위한 주택담보대출비율(LTV) 완화 공약에 관해 설명하던 중 심상정 정의당 후보의 지적에 반박하다가 논란의 발언을 했다.

이 후보는 심 후보가 LTV를 90%까지 올릴 경우 대출 원리금이 높아 고소득자만을 위한 정책이라고 지적하자 "조성원가, 건축 원가가 시세 절반 정도에 불과해 그것을 분양가로 하겠다는 것"이라며 "총부채원리금상환비율(DSR) 규모는 20평 정도면 한 2∼3억대"라고 답변했다.

이어 심 후보가 "어느 지역에 20평 2∼3억원짜리가 있느냐"고 지적하자 "김포 이런 데는 충분히 가능하다"고 말했다.

그러자 심 후보는 "김포에 20평짜리가 있습니까. 20평짜리가 3억입니까"라고 재차 물었고 이 후보는 "그러지 말라"며 저지한 뒤 "DSR 문제는 장래 소득도 포함을 해주자는 게 제 계획"이라고 부연했다.

이와 관련해 경기도 김포와 인천 검단 시민들이 모인 김포검단시민연대는 12일 성명을 내고 이 후보를 향해 "경기도지사를 역임했으면서도 '김포 이런 데'는 2∼3억이면 집을 살 수 있는 곳으로 알고 있는 남다른 현실 감각의 소유자"라며 비판했다.

이들은 특히 이 후보가 '김포나 이런 데'로 지역을 지칭한 것을 겨냥해 지속해서 해당 표현을 사용하며 이 후보의 발언을 비꼬았다.

연대 측은 "이 후보는 '김포 이런 데' 사는 사람들에게 일산대교를 무료화하겠다고 공언해놓고 지키지도 못했다"며 "수도권광역급행철도(GTX) D 김포-하남선을 다시 연결하겠다 하고는 다음 날 바로 Y자로 말을 바꿨다"고 지적했다.

또한 "이 후보는 이런 남다른 현실 감각을 바탕으로 대통령이 되고자 하는 야무진 포부의 상남자"라며 "50만 '김포 이런 데' 사는 사람들은 이제 그만 안녕을 고한다"고 지지 철회를 선언했다.

