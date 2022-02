[아시아경제 박지환 기자] 조 바이든 미국 대통령이 동맹국들에 러시아의 우크라이나 침공 시점을 이달 16일로 제시했다는 보도가 나왔다.

미 정치전문매체 폴리티코는 미국, 영국, 우크라이나에 있는 3명의 소식통을 인용, 바이든 대통령이 11일(현지시간) 유럽 정상들과의 화상회의에서 이같이 밝혔다고 보도했다.

보도에 따르면 바이든 대통령은 러시아군이 벨라루스 국경을 넘어 사이버 공격과 미사일 공격을 감행할 수 있다고 전했다. 오는 16일 지상 공격이 시작될 수 있다는 미국 측 의견을 제시했다고 알려졌다.

