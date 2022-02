구자홍 LS그룹 초대회장 별세…향년 76세(상보)

[아시아경제 이혜영 기자] 구자홍 LS LS 006260 | 코스피 증권정보 현재가 50,000 전일대비 1,000 등락률 -1.96% 거래량 43,027 전일가 51,000 2022.02.11 11:27 장중(20분지연) 관련기사 '구자은호' LS그룹, 사회복지공동모금회에 성금 20억원 기탁[e공시 눈에 띄네] 코스피-13일[클릭 e종목]"LS, 자회사 미국 해상풍력 케이블 수주는 호재 " close 니꼬동제련 회장이 11일 별세했다. 향년 76세.

LS 그룹 초대 회장인 구자홍 회장은 2004년부터 2012년까지 9년간 회장직을 수행한 뒤 2013년 1월1일부로 사촌 동생인 구자열(68) 현 회장(고 구평회 명예회장의 장남)에게 회장직을 넘겼다. LS그룹은 '사촌 경영' 원칙 아래 10년 단위로 경영권을 승계하고 있다.

당시 회장직에서 내려온 구자홍 회장은 그룹 연수원인 LS 미래원 회장으로 자리를 옮겼고, 2015년부터는 LS 니꼬동제련 회장직을 맡고 있다.

1946년 12월11일 경남 진주에서 태어난 그는 1965년 경기고등학교를 졸업하고 고려대학교 교육학과를 다니다가 미국 유학을 떠나 1973년 3월 프린스턴 대학교 경제학과를 졸업했다.

LS 그룹은 현재 50여개의 계열사를 두고 있다. 주요 계열사는 세계 전선 업계 3위의 LS전선, 전력·자동화·마이크로그리드·태양광 등 스마트에너지 기업인 LS 일렉트릭, 제련기업인 LS 니꼬동제련, LPG 사업을 하는 E1 등이다.

LS 그룹 관계자는 "구 회장이 오늘 오전 8시께 숙한으로 별세한 것으로 알고 있으며 자세한 경위는 파악 중"이라고 말했다. LS 그룹은 곧 공식 입장을 발표할 예정이다.

이혜영 기자 hey@asiae.co.kr