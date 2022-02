美, 우크라 접경 슬로바키아에 공군기지 추가

[아시아경제 이현우 기자] 우크라이나의 인접국가인 슬로바키아에 미국이 공군기지를 이용할 수 있게 됐다. 슬로바키아 의회가 미국과 맺은 방위협력 협정을 격론 끝에 통과시키면서 미국의 동유럽 병력증강도 보다 강화될 것으로 전망되고 있다.

9일(현지시간) 주요외신에 따르면 이날 슬로바키아 의회는 미국과 맺은 방위 협력협정 승인이 의회를 통과됐다고 발표했다. 통과를 위해서는 전체 의원 150명 중 과반이 넘는 76명의 찬성표가 필요했으며, 해당 협정안에 79명이 찬성한 것으로 알려졌다. 주자나 차푸토바 슬로바키아 대통령도 최종적으로 승인안에 서명하면서 슬로바키아는 북대서양조약기구(NATO·나토) 동부 지역에서 방위협정을 맺은 마지막 국가가 됐다.

이번 협정으로 미군은 향후 10년간 슬로바키아 내 슬리악과 말라키, 2개 공군기지를 이용할 수 있게 됐다. 슬로바키아는 이들 기지 현대화를 위해 미국으로부터 1억달러(약 1200억 원)를 지원받게 된다. 이번 협정 체결로 미국의 동유럽 병력 증강은 한층 가속화될 것으로 전망된다.

우크라이나와 동부 산악지역에 국경을 접하고 있는 슬로바키아는 러시아와 대치 국면에서 다른 동유럽 국가들과 달리 미국의 동유럽 증강에 대한 반대여론이 만만찮아 논란이 일어왔다. 자칫 러시아의 우크라이나 침공이 본격화될 경우, 전쟁의 불똥이 튈 것을 우려하는 여론이 크기 때문으로 풀이된다.

최근 슬로바키아 내 한 여론조사에서는 응답자의 44.1%가 러시아와 우크라이나 사이의 긴장에 대한 책임이 나토와 미국에 있다고 답했고, 러시아에 책임이 있다고 답한 34.7%에 그치기도 했다. 로베르트 피코 슬로바키아 야당 대표는 "기만적이고, 더럽고, 나쁜 협정"이라며 "이를 지지하는 사람들은 슬로바키아가 미국 영토가 되기를 희망하는 사람들"이라고 비판하기도 했다.

슬로바키아 정부는 이번 협정이 다른 23개 나토 동맹국들이 이미 사인한 협정과 같은 선상에 있다고 강조하고 있다. 의회 투표 전 야로슬라프 나드 국방장관은 "이번 협정은 미국과 함께 우리의 방위 인프라를 현대화하는 것"이라며 "동맹은 우리의 주권을 보장하며, 그것이야말로 동맹국이 추구하는 것"이라고 말했다.

