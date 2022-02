이재명 "통합회복플랜 마련…위기극복 총사령관 될 것"

자영업자·소상공인 대표단 긴급 간담회

[아시아경제 이기민 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보가 8일 코로나19로 인해 피해를 입은 자영업자와 소상공인에게 상응하는 손실을 보전해주고, 방역지침을 전환해 대규모 통합형 회복 플랜을 마련하겠다고 밝혔다.

이 후보는 이날 오후 서울 강서구 방신전통시장에서 개최한 전국 자영업자·소상공인 단체 대표단과의 긴급 간담회에서 이같이 밝혔다. 이 후보는 "방역방침의 전환, 즉 영업제한의 완화를 포함하고, 피해에 상응하는 보상·지원하는 방식을 동원해야 한다"고 강조했다.

대규모 통합형 회복 플랜 마련과 관련해 이 후보는 "치명률 높은 소수 감염에는 완전 봉쇄 작전을 해야겠지만, 지금은 코로나 양상이 많이 바뀌었다"며 "지금은 (감염자는) 많이 발생하는데 피해는 적은 상황이라 봉쇄로 얻는 이익보다 피해가 더 크다"고 배경을 밝혔다. 또한 3차 접종자에 대해 밤 12시까지 영업을 할 수 있게 해주는 내용을 골자로 하는 스마트 방역체계도 대규모 통합 회복 플랜의 일환이라고 설명했다.

이 후보는 또 추가경정예산(추경)안과 관련해서도 "최대한 확대해서 추가적 손실에 대한 정부 책임을 분명하게 하자"며 "당선되면 즉시 정부와 협조하고, 잘 안 되면 취임 직후 곧바로 긴급 추경을 하거나 가능하면 긴급재정명령을 통해서라도 50조원가량의 코로나 지원을 즉각 실시할 계획"이라고 밝혔다.

그러면서 "다른 나라는 국내총생산(GDP)의 14% 넘는 재정지원을 국민에게 하면서 손해는 국가가 책임지겠다고 했는데, 우리는 피해 보전도 안 해주고 '손해는 네 잘못이니 알아서 견뎌라'(고 했다)"며 "그래서 견디다 못해 극단적 선택을 하고, 폐업하고 망하게 방치하는 것은 안 될 일"이라고 했다.

이 후보는 경기지사 시절 코로나19 대응 경험 등을 바탕으로 "위기극복의 총사령관이 될 것이라고 자부한다"고 강조했다. 이 후보는 "보건복지부나 검찰까지도 망설이는 신천지에 대해 명단확보를 위한 강제력을 행사했고 검사를 받지 않으려는 이만희 회장을 가평까지 쫓아가 검사 받게 했다"며 "주어진 권한을 국민을 위해 최대한 행사해서, 비록 정치적으로는 의심받고 공격당할지라도 견뎌내고 성과를 만드는 것이 진정한 리더 아니겠느냐"고 말했다.

또 "국민 여러분을 믿는다"며 "결코 특정 정치집단의 사적 복수감을 만족시키기 위해 그들에게 권력을 주지 않을 것"이라고 덧붙였다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr