이준석, 야권 후보 단일화 문제에 "오로지 편입되기는 어려운 지지율"

"오히려 현재 안 후보 지지율은 보수 성향과 거리 있을 수"

[아시아경제 김정완 인턴기자] 이준석 국민의힘 대표가 윤석열 대선 후보와 안철수 국민의당 대선 후보의 단일화에 대해 8일 "이루어진다 하더라도 아마 우리 후보에게 그대로 오로지 편입되기는 어려운 지지율"이라고 강조했다. 이어 "상당한 비용 지출과 더불어서 그 과정에서 선거에 참여한 다음에 빠지는 건 어렵다"며 (안 후보가) 이번 주 금요일 이전에 정치적인 판단을 할 것이라고 내다봤다.

이 대표는 이날 KBS라디오 '최경영의 최강시사'에서 "단일화라고 얘기하는 것은 좁은 의미에서 여론조사 방식의 단일화를 의미한다"며 "안 후보 측과 직접적인 소통을 하고 있지 않지만 여론조사 방식의 단일화라든지 이런 것들은 전혀 고민하지 않고 있다"며 이같이 말했다.

이 대표는 '안 후보가 놓인 처지'라는 표현이 지지율이 낮다는 뜻이냐는 질문에 "1월 초쯤에 안 후보가 기분 좋게 기세 될 때와 달리 지금은 각종 여론조사에서 하락 추세가 완연하다"며 "그때부터 분석했던 대로 저희 후보의 지지율이 상당 부분 이전됐던 부분들이 다시 저희 후보(윤 후보)에게 회복됐기 때문에 지금 오히려 안 후보가 가지고 있는 지지율은 보수 성향과는 약간 거리가 있을 수 있다"는 당 내부의 인식을 전했다.

이어 "단일화라는 절차를 통해서 뭔가 이루어진다 하더라도 아마 우리 후보에게 그대로 오로지 편입되기는 어려운 지지율이 아니냐, 그런 인식도 당 내부는 하고 있다"고 말했다.

이 대표는 앞서 '이번 주 금요일(11일) 이전에 단일화 결판난다'고 언급한 것에 대해 "선거에 있어서 주요 의사결정의 시점들이 있다"며 "그 중 하나가 금요일이 될 것"이라고 말했다. 이어 "안 후보 주변 인사들이 저희 당에 여러 가지 전언을 하는 모양"이라며 "변화가 있을 거라고 예상한다"고 말했다.

김정완 인턴기자 kjw106@asiae.co.kr