전기차 세계로...닛산車, 내연엔진 신규 개발 단계적 중단키로

[아시아경제 정현진 기자] 일본 닛산차가 배기가스 규제가 강화되는 추세를 감안해 휘발유 등을 연료로 쓰는 내연 방식의 엔진 차량 개발을 단계적으로 멈추기로 했다.

8일 일본 니혼게이자이신문에 따르면 닛산차는 최근 유럽 시장용 신형 내연엔진 신규 개발 중단 방침을 굳혔다. 이어 유럽에 준하는 규제가 적용되는 중국과 일본 시장용 개발 사업도 점진적으로 접는 쪽으로 방향을 잡았다.

니혼게이자이는 "일본 자동차 대기업 가운데 내연엔진 개발 종료 방침이 알려진 것은 닛산차가 처음"이라면서 "닛산차가 2025년부터 새로운 배기가스 규제가 시행되는 유럽 시장을 타깃으로 한 엔진 개발은 수지 타산이 맞지 않는다고 판단했다"고 전했다.

다만 닛산차는 미국 시장을 겨냥해선 픽업트럭을 중심으로 일정한 엔진 차량 수요가 있을 것으로 보고 신규 개발을 계속하기로 했다.

전기차(EV) 등으로 바뀌는 과정의 유럽과 중국, 일본 시장에서는 기존 엔진을 개량하는 방식으로 엔진 차 수요에 대응할 방침이다. 연간 5000억엔(약 5조원)에 달하는 연구개발비 대부분을 내연엔진과 관련 차량 분야에 투입해온 닛산차는 EV와 하이브리드차(HV) 관련 분야로 연구개발의 초점을 맞출 계획이다.

닛산차가 이처럼 내연엔진 개발을 중단하기로 한 것은 자동차 시장이 빠르게 전기차 중심으로 전환되고 있기 때문이다. 영국 조사회사인 LMC 오토모티브에 따르면 지난해 승용차 세계 판매량은 내연엔진 차가 6750만대로 전기차의 15배 규모에 달했으나 2033년에는 전기차 판매량이 엔진 차를 20% 웃돌 것으로 예측됐다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr