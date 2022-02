컴투스, 美 블록체인 게임사 '5x5 게이밍'에 전략적 투자

[아시아경제 강나훔 기자] 컴투스는 미국의 유망 블록체인 게임 기업 '5x5 게이밍(5x5 Gaming)'에 전략적 투자를 단행했다고 8일 밝혔다.

'5x5 게이밍'은 게임 및 디지털 수집품 분야 전문가 데니즈 게즈긴(Deniz Gezgin)이 설립한 기업으로, 오토체스 스타일의 카드 수집형 게임 ‘배틀 오브 네이션스(Battle of Nations)’를 개발 중이다.

이는 싱글플레이부터 PvP까지 다양한 모드를 즐기며 캐릭터 카드를 수집하고 성장시키는 게임으로, 모바일을 비롯해 다양한 기기의 크로스 플랫폼을 지원할 예정이다.

특히 이용자가 직접 등급별 대체불가토큰(NFT) 카드 아이템을 제작 및 업그레이드할 수 있도록 기획해, 차세대 게임 시장에서의 성장이 기대되고 있다.

컴투스는 이번 '5x5 게이밍의 시드 투자사로 참여하며 글로벌 NFT 게임과 플레이투언(Play to earn·P2E) 시장에 대한 연구 및 투자 행보를 강화한다는 전략이다.

컴투스 관계자는 “컴투스는 웹3.0의 가치에 중심을 둔 탈중앙화 프로토콜 경제 기반의 C2X 플랫폼을 중심으로 빠르게 변화하는 글로벌 디지털 패러다임을 선도할 것"이라며 "이를 위해 관련 분야의 지속적인 연구 개발은 물론 유망 기업들에 대한 투자를 적극 추진하며 경쟁력을 높여갈 계획"이라고 말했다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr