[속보]LG엔솔, 작년 영업익 7685억원…전년比 흑자전환

2021년 연결 실적 발표

LG에너지솔루션은 지난해 연결 영업이익이 전년 동기 대비 흑자전환한 7684억6953만원이라고 8일 공시했다.

같은 기간 매출액은 42% 늘어난 17조8519억원이다. 순이익은 흑자전환한 9299억원이다.

LG엔솔 관계자는 "EV(전기차) 배터리 매출이 늘면서 실적도 개선됐다"고 밝혔다.

문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr