속보[아시아경제 최동현 기자] 오는 8일로 예정됐던 여야 대선후보 4인의 '2차 TV토론'이 합의 실패로 무산됐다.

더불어민주당 이재명, 국민의힘 윤석열, 국민의당 안철수, 정의당 심상정 대선 후보 측은 5일 오후 서울 중구 프레스센터에서 TV토론 관련 실무협의를 진행했다.

협의 과정에서 국민의힘 측은 이번 토론을 주관하는 한국기자협회와 생중계를 맡은 JTBC의 편향성을 문제삼았다. 국민의힘 측에서 종합편성채널(종편) 4사가 주관하는 형식으로 바꿀 것을 요구했지만 민주당, 국민의당, 정의당이 반대하면서 결국 8일 TV토론 개최가 불발됐다.

최동현 기자 nell@asiae.co.kr