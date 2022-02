[아시아경제 장효원 기자] 경북 영천의 한 철도 건널목에서 1t 트럭과 무궁화호가 충돌해 트럭 운전자 등 2명이 사망한 것으로 알려졌다.

3일 오후 3시 34분쯤 경북 영천시 청통면 호당리 철도 건널목에서 1t 트럭이 강원도 동해를 출발해 동대구역으로 향하던 무궁화호 열차와 충돌했다.

이 사고로 트럭 운전자와 동승자 등 70대 남녀 2명이 사망했다. 열차에는 132명이 탑승했으며, 부상자는 없었다.

사고 이후 열차는 약 100m 가량 이동한 뒤 멈췄으며, 탈선은 없었다.

코레일에 따르면 사고 당시 차단기 등 경고 장치는 별다른 이상 없이 정상 작동됐다.

코레일 측은 열차 기관차에 일부 손상이 생겨 버스 3대를 동원해 승객 전원을 동대구역으로 환승 조치하기로 했다.

경찰 관계자는 "차단기가 내려왔는데도 트럭이 돌진했는지 등 사고 경위를 조사할 방침"이라고 말했다.

