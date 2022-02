SPC 배스킨라빈스, ‘아이스 로아커’ 선봬

[아시아경제 문혜원 기자] SPC그룹의 배스킨라빈스는 2월 ‘아이스 로아커’를 출시한다고 3일 밝혔다. 이달의 케이크로는 ‘로아커 위드 초코베어’를 공개했다.

아이스 로아커는 달콤하고 고소한 초코 헤이즐넛 아이스크림과 바닐라 아이스크림 조합에 초콜릿으로 코팅한 로아커를 넣어 바삭함을 더하고, 헤이즐넛 초콜릿 리본으로 식감과 풍미를 극대화했다.

로아커 위드 초코베어는 아이스 로아커와 배스킨라빈스의 인기 아이스크림 5종(아몬드 봉봉, 초콜릿 무스, 쿠키앤크림, 초콜릿, 뉴욕치즈케이크)으로 구성된 제품으로, 귀여운 곰돌이 모양의 초콜릿을 활용해 사랑스러운 모습이 특징이다.

이밖에 아이스 로아커와 우유를 블렌딩해 로아커 웨하스를 토핑한 ‘로아커 블라스트’와 헤이즐넛 아이스크림에 초콜릿 코팅을 입혀 바삭한 식감을 더하고, 초콜릿 와플과 ‘로아커 웨하스 다크 초콜릿’을 올린 핑거 디저트 ‘로아커 아이스 서클’도 이달 한 달간 만나볼 수 있다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr