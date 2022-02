중견련, 온라인 정책 뉴스레터 '중견기업 정책 브리프' 창간

주요 정책·입법 동향, 중견련 법·제도 개선 활동 공유

[아시아경제 김철현 기자] 한국중견기업연합회(중견련)는 정부 주요 정책과 입법 동향, 법·제도 개선 활동과 성과 등으로 구성한 온라인 정책 뉴스레터 '중견기업 정책 브리프'를 창간했다고 3일 밝혔다. 중견기업 정책 브리프는 정부 부처, 국회 등 여러 웹사이트에 산재한 중견기업 관련 정책과 입법·행정 예고, 국회 입법 경과 등 주요 법·제도 동향을 정리해 제공하는 서비스다.

중견련은 중견기업 정책 정보에 대한 접근성을 높이고, 법·제도 환경 개선에 대한 공감과 협력을 확대하기 위해 기획했다고 창간 취지를 설명했다. 중견기업 정책 브리프 첫 호에서는 국민연금 수탁자 책임 활동 지침 개정에 대한 경제계 공동 성명, 2021년 세법 시행령 개정안에 대한 중견기업계 의견 등 중견련의 법·제도 개선 건의 활동을 담았다. 산업통상자원부, 기획재정부, 고용노동부 등 부처별 중견기업 관련 정책과 지원 사업, 국가첨단전략산업 특별법 국회 본회의 통과 등의 내용도 포함됐다.

박양균 중견련 정책본부장은 "경영 전략을 수립하는 데 있어서 법·제도 환경 변화에 대한 올바른 인지와 이해는 무엇보다 중요하다"면서 "중요한 정책, 입법 동향을 선별해 전달함으로써 중견기업의 대응 태세 구축을 지원하고 경영 애로 해소와 불합리한 규제 개선을 위한 실효적인 방안을 함께 모색하는 논의의 장으로 발전시켜 나갈 것"이라고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr