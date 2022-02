[아시아경제 문혜원 기자] 롯데GRS는 통합 외식 주문 앱 ‘롯데잇츠’ 개시 2주년을 맞이해 전 브랜드 통합 프로모션을 오는 28일까지 운영한다고 3일 밝혔다.

프로모션 기간에는 롯데리아, 엔제리너스커피, 크리스피크림도넛 브랜드의 행사 메인 제품 구매 시 각 브랜드별 기획된 5종의 제품 중 고객이 선택한 1종을 무료로 증정한다.

롯데리아는 불고기버거와 새우버거, 치킨너겟, 페트 콜라로 묶인 롯데잇츠 세트 메뉴를 메인 제품으로 구성했다. 5종의 무료 메뉴로 ▲데리버거 ▲치킨버거 ▲화이어윙 ▲치킨휠레 ▲쉑쉑치킨 중 선택한 1종의 메뉴를 증정한다.

엔제리너스커피는 매장에서 직접 조리해 판매하는 오리지널 불고기 반미 구매 시 아메리카노, 카푸치노, 카페라떼, 바닐라카페라떼, 아메리치노 중 1종의 메뉴를 무료로 제공 받을 수 있다.

