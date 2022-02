이마트24, 올림픽 집관족 겨냥 '경품 이벤트·먹거리 할인'

[아시아경제 임춘한 기자] 이마트24는 베이징 동계올림픽을 앞두고 경품 이벤트와 먹거리 할인 행사를 진행한다고 3일 밝혔다.

오는 4일부터 20일까지 캔맥주를 구매하면서 이마트24 모바일 애플리케이션(앱) 통합 바코드를 스캔해 스탬프를 적립한 고객을 대상으로 추첨을 통해 LG 나노셀TV 86인치’(1명), ‘LG 스탠바이미’ (2명), ‘LG 룸앤티비’(12명)를 선물한다.

같은 기간 이마트24에서 판매하고 있는 모든 마른 안주류 상품을 행사카드로 2만원 이상 결제 시 1만원 할인 혜택을 제공한다. 주말 집관족을 위해 이달 토·일요일에 카카오페이로 이달의 와인 결제 시 10%를 포인트로, 4캔 11000원 캔맥주 결제 시에도 1000포인트를 페이백 해준다.

이마트24 관계자는 “세계인의 겨울 스포츠 축제가 개막하면서 집에서 대한민국 선수단을 응원하며 경기를 관람하는 고객들이 많을 것으로 예상됨에 따라 힘내라 대한민국 이벤트를 기획하게 됐다”며 “스포츠 경기 집관에 꼭 필요한 최신 TV를 경품으로 내걸고 주류, 안주류, 간식류 등 할인 혜택을 준비한 만큼 고객들의 큰 호응이 기대된다”고 말했다.

