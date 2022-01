농식품부 차관, 가축전염병 방역 현장 점검차 영암行

[아시아경제 세종=김혜원 기자] 김종훈 농림축산식품부 차관은 30일 전남 영암군 상황실과 영암군 거점 소독시설을 방문해 고병원성 조류인플루엔자(AI)와 아프리카돼지열병 가축전염병 방역 관리 실태를 점검했다. 김 차관은 이어 무안군을 찾고 양파 수급 상황을 점검하고 현장 관계자를 격려했다.

이번 방역 관리 점검은 고병원성 AI가 영암 내 다양한 가금 축종에서 계속 발생하고 야생멧돼지 아프리카돼지열병이 강원 정선·영월, 충북 보은·충주·제천 등에서 발병하는 엄중한 상황에 따른 것이다.

김 차관은 "영암군에서 고병원성 AI가 발생하고 영산강, 영암호 등 큰 철새 도래지가 있어 방역 위험 요소가 많다"면서 소하천 주변 도로 소독과 농장 4단계 소독, 소독·방역 시설이 없는 농장 부출입구·축사 쪽문 폐쇄 등 방역수칙 준수와 차단방역을 철저히 실시할 것을 당부했다.

이어 "언제든지 전남지역 양돈 사육 농가에서도 아프리카돼지열병이 발생할 수 있다는 경각심을 가지고 내부 울타리, 전실, 방역실, 입출하대 등 강화된 방역시설을 신속히 설치할 필요가 있다"고 강조했다.

김 차관은 양파 최대 주산지인 무안군에서 산지 지역농협 조합장 등과 양파 수급 및 가격 안정을 위한 간담회를 갖고 "정부는 지자체 등과 양파 재배면적, 생산량 예측을 실시하고 필요하면 양파 가격 안정 대책을 적극적으로 추진할 계획"이라고 밝혔다.

