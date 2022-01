민주당 "尹, 주제 없는 토론방식 주장…정책 토론 얼마나 두려우면"

박찬대 "대선 후보 토론 아무 말 대잔치일 수 없어"

[아시아경제 나주석 기자] 더불어민주당은 29일 양자토론과 관련해 국민의힘이 ‘주제 없는 토론방식’을 주장한 것을 두고서 "최소한의 형식도 없이 하고 싶은 말만 하자니 대통령 후보 토론이 아무 말 대잔치일 수는 없다"고 밝혔다.

29일 박찬대 민주당 선거대책위원회 수석대변인은 "민주당은 오늘 실무협상에서 국정 전반을 다루자는 지난 합의에 근거해 양자토론에서 민생경제, 외교·안보, 도덕성 검증을 주제로 토론할 것을 국민의힘에 제안했다"며 "그러나 국민의힘은 주제 없는 토론방식만을 주장해 오늘 합의에 이르지 못하고 내일 다시 만나기로 했다"고 상황을 전했다.

이와 관련해 윤석열 국민의힘 대선후보가 "‘조건 없는 양자토론을 피하지 말라’며 뜬금없는 공세를 취하고 나섰다"며 "국정 전반을 다루자는 것이 어떻게 조건과 제약이 된다는 것인지 이해할 수 없다"고 비판했다. 이어 "그것을 조건이라고 하는 것이야말로 몰상식한 말 뒤집기"라고 꼬집었다.

박 대변인은 "공약 발표 때마다 무시로 실수를 연발하더니 정책 토론이 얼마나 두려우면 정책토론을 회피하려는 것인지 어이없다"며 "정책토론이 자신 없고 아직도 정책에 대한 공부가 부족하냐"고 비판했다.

이어 "윤 후보는 여야 후보가 처음 만나 아무 말 대잔치, 네거티브 말싸움만 하자는 것이냐"며 "대통령 후보들이 국민 앞에 선 만큼 국민께서 듣고 싶어 하실 민생현안과 국정 전반을 다루는 것이 도리"라고 주장했다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr